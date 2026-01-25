Lotta assegnati i titoli italiani assoluti nella greco-romana

Al PalaPellicone di Ostia si concludono i Campionati Italiani Assoluti 2026 di lotta, con la seconda ed ultima giornata riservata in maniera integrale alla greco-romana: nella classifica a squadre si impongono le Fiamme Azzurre Roma, grazie a due titoli, una finale persa e due terzi posti, davanti al CUS Torino, secondo con 39 punti, ed ai Portuali Ravenna, terzi con 23. Nella categoria di peso dei -55 kg il nuovo campione italiano è Adalberto Minazzi (Kokoro Dai Cairate), mentre nei -60 kg Gabriele Pucher (Lotta Brescia) conferma il titolo dello scorso anno. Nei -63 kg, invece, ad imporsi è Riccardo Delle Cave (Carabinieri Roma), atleta di categoria under 18.

