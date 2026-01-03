Sport in Fossa, raccolti 1.200 euro per la lotta alla violenza di genere.

Durante la seconda edizione di Sport in Fossa, si è raccolto un importo di 1.200 euro destinato alla lotta contro la violenza di genere. L’assegno è stato recentemente consegnato, segnando un passo importante nell’impegno della comunità nel sostenere questa causa. L’evento ha confermato l’importanza di iniziative solidali per sensibilizzare e promuovere il cambiamento.

È stato consegnato l’assegno da 1.200 euro raccolto durante la seconda edizione di Sport in Fossa, l’evento di beneficenza dello scorso novembre. Alla consegna erano presenti la sindaca Tania Bocchini, l’assessore Gianfranco Bernucci, il consigliere comunale Andrea Gozzi, il presidente della Polisportiva Soglianese Piero Mussoni e il farmacista Alessandro Gardini. Il contributo è destinato a Women in Run Cesena Asd e Voce Amaranto Aps, realtà che operano quotidianamente al fianco delle donne vittime di violenza e che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla tutela dei diritti e sulla prevenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Jury Chechi tra gli ospiti di "Sport in Fossa": a Sogliano l'evento che dice "no" alla violenza di genere

