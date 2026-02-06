Pd | Ascani ' pronti a governare costruire programma per il Paese'

Il Partito Democratico si prepara a tornare al governo. La deputata Ascani dice che sono pronti a mettere mano a scuola, sanità, lavoro, sicurezza e crescita economica. Sono temi che riguardano i cittadini e il futuro del Paese. Ora vogliono costruire un programma concreto per affrontarli.

Roma, 6 feb (Adnkronos) - "Scuola, sanità, lavoro, sicurezza, crescita economica: sono questioni sociali e sono insieme questioni democratiche. Bene cominciare dall'ascolto, iniziare da un percorso di ascolto, poi però mettiamoci al lavoro per un programma di governo che parte esattamente da qui, da queste che sono le questioni che le persone sentono davvero, da quello che conta davvero". Lo ha detto Anna Ascani alla Direzione del Pd. "Siamo pronti a governare, siamo nelle condizioni di governare, lo dicono i numeri e lo dice anche la paura che la destra comincia ad avere di perdere il potere. Quindi ora dobbiamo parlare di come vogliamo governare.

La disputa tra Ravetto (Lega) e Ascani (Pd) alla Camera evidenzia come, in ambito parlamentare, le questioni procedurali possano essere influenzate anche da elementi esterni come la telefonia mobile.

