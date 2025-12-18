Affitti brevi approvata legge regionale Parma Pd | Governare il fenomeno per dare risposte ai territori e alle comunità
L’approvazione della legge regionale sugli affitti brevi in Emilia-Romagna rappresenta un passo importante per regolamentare un fenomeno in crescita. Parma Pd sottolinea l’importanza di governare questa realtà per offrire risposte concrete ai territori e alle comunità, garantendo equilibrio tra sviluppo economico e tutela delle esigenze locali. Una normativa che mira a favorire il settore, tutelando al tempo stesso gli interessi dei cittadini e delle attività commerciali coinvolte.
L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato la proposta di legge regionale della Giunta sugli affitti brevi. La legge introduce la destinazione d’uso urbanistica “locazione breve”, offrendo strumenti regolatori ai Comuni per governare il fenomeno degli affitti brevi sul proprio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
