Affitti brevi approvata legge regionale Parma Pd | Governare il fenomeno per dare risposte ai territori e alle comunità

L’approvazione della legge regionale sugli affitti brevi in Emilia-Romagna rappresenta un passo importante per regolamentare un fenomeno in crescita. Parma Pd sottolinea l’importanza di governare questa realtà per offrire risposte concrete ai territori e alle comunità, garantendo equilibrio tra sviluppo economico e tutela delle esigenze locali. Una normativa che mira a favorire il settore, tutelando al tempo stesso gli interessi dei cittadini e delle attività commerciali coinvolte.

Ora i Comuni dell'Emilia-Romagna hanno a disposizione una legge che interviene sulla regolamentazione degli affitti brevi all'interno del loro territorio. L'Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna ha infatti approvato nel pomeriggio di ieri il progetto di l

L'Emilia-Romagna ha una nuova legge sugli affitti brevi

