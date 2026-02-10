Tito Sherpa pubblica Tutto Giusto | un EP rap metafisico tra realtà sogno e visioni

Tito Sherpa lancia il suo nuovo EP “Tutto Giusto”. Il rapper ha scelto di seguire una strada diversa dal rap commerciale, puntando su testi più profondi e immagini più evocative. In un panorama spesso dominato da ritornelli facili, Tito si distingue con un progetto che mescola realtà, sogno e visioni, offrendo un’esperienza più intensa e meno convenzionale.

C’è un rap che corre dietro al tormentone, al ritornello facile, alla frase da condividere. E poi c’è un rap che sceglie un’altra strada: più laterale, più immaginifica, più intensa. “Tutto Giusto”, il nuovo EP di Tito Sherpa, è esattamente questo: un progetto compatto e denso, dove la scrittura non si limita a raccontare il presente, ma lo attraversa con uno sguardo che somiglia a un sogno lucido. Un rap che vive in bilico tra concretezza e allucinazione poetica, tra vita quotidiana e simboli, tra ciò che è e ciò che potrebbe essere. A definire il perimetro sonoro dell’EP è Paolito, che firma l’intera produzione e sintetizza bene l’identità del progetto con un’espressione che colpisce: “rap metafisico”. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

