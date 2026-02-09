Milano Cortina e le medaglie che si ‘rompono’ alle Olimpiadi | il caso

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina alcune medaglie si sono rotte, e le immagini mostrano chiaramente il problema. Le autorità stanno verificando cosa sia successo e se ci siano difetti nelle medaglie consegnate agli atleti. La notizia sta facendo il giro, e si aspetta una spiegazione ufficiale.

(Adnkronos) – "Medaglie rotte? Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta". Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina 2026: domani si assegnano le prime medaglie Domani le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con le prime gare ufficiali. Perché le medaglie di Milano Cortina 2026 valgono molto di più rispetto alle Olimpiadi passate Le medaglie di Milano Cortina 2026 sono destinate a segnare un record. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. The IMPOSSIBLE Olympic Trifecta: How Eileen Gu's Body Survives 6G Impacts Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Quali città ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026?; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sono una corsa contro il tempo; Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina: 15 cose da sapere, tra curiosità e dettagli non solo sportivi. Milano Cortina, la diretta: iniziata la finale di Slopestyle femminile. Curling, l'Italia batte gli Stati Uniti: alle 18 la semifinale. Combinata a squadre di sci, Franzoni in ...Milano Cortina, la diretta del terzo giorno di gare. Dopo la domenica dei record, fatta di un argento e ben cinque bronzi nella stessa giornata, l'Italia è pronta a ... ilmattino.it ITA Airways per Milano Cortina 2026: le iniziative e lo spot dedicati alle OlimpiadiCon Skyway, ITA Airways intende sia accrescere la visibilità del brand su un palcoscenico internazionale di prestigio ... engage.it Le polemiche sulla telecronaca sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina e sul ruolo del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca continuano a risuonare dentro e fuori Viale Mazzini. A intervenire è Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 stelle e president facebook Milano-Cortina: venduti 127.000 biglietti in 2 giorni, totale 1,2 mln #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.