Milano Cortina e le medaglie che si ‘rompono’ alle Olimpiadi | il caso
Alle Olimpiadi di Milano-Cortina alcune medaglie si sono rotte, e le immagini mostrano chiaramente il problema. Le autorità stanno verificando cosa sia successo e se ci siano difetti nelle medaglie consegnate agli atleti. La notizia sta facendo il giro, e si aspetta una spiegazione ufficiale.
(Adnkronos) – "Medaglie rotte? Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta". Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Milano Cortina, la diretta: iniziata la finale di Slopestyle femminile. Curling, l'Italia batte gli Stati Uniti: alle 18 la semifinale. Combinata a squadre di sci, Franzoni in ...Milano Cortina, la diretta del terzo giorno di gare. Dopo la domenica dei record, fatta di un argento e ben cinque bronzi nella stessa giornata, l'Italia è pronta a ... ilmattino.it
ITA Airways per Milano Cortina 2026: le iniziative e lo spot dedicati alle OlimpiadiCon Skyway, ITA Airways intende sia accrescere la visibilità del brand su un palcoscenico internazionale di prestigio ... engage.it
Le polemiche sulla telecronaca sulla cerimonia di apertura di Milano Cortina e sul ruolo del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca continuano a risuonare dentro e fuori Viale Mazzini. A intervenire è Barbara Floridia, senatrice del Movimento 5 stelle e president facebook
Milano-Cortina: venduti 127.000 biglietti in 2 giorni, totale 1,2 mln #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com
