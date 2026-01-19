Il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina convegno con Fontana

Il convegno del 20 gennaio a Montecitorio analizzerà il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, evidenziando le opportunità di sviluppo legate a grandi eventi sportivi. L’evento, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, offrirà un’occasione per riflettere sulle potenzialità economiche e sociali di tali manifestazioni per il territorio italiano. Un incontro di approfondimento dedicato a stakeholder, professionisti e appassionati del settore.

ROMA – Martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "I grandi eventi come opportunità per lo sviluppo dell'Italia – Il modello delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina". E' previsto nell'occasione un messaggio di saluto da parte del presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026: il grandioso show che promette di portare milioni di visitatori all’insegna di sostenibilità e inclusione. E che invece sottrae risorse alle comunità a beneficio di pochi. Il grande gioco smonta il modello di questi giochi olimpici in - facebook.com facebook

Neve e modelli sciatori: il segno delle Olimpiadi Milano Cortina sulla Settimana della moda milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

