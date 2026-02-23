L' omicidio di Rogoredo Carmelo Cinturrino | Ho pensato alla messinscena della pistola per paura delle conseguenze

Carmelo Cinturrino ha ammesso di aver collocato la pistola vicino a Mansouri per paura delle ripercussioni. Il motivo dietro questa scelta deriva dall’insicurezza legata a un episodio violento avvenuto in precedenza. Durante una conversazione in carcere con il suo avvocato, ha spiegato di aver pensato a come creare una scena credibile per giustificare le proprie azioni. La vicenda si concentra sulla sua preoccupazione di essere scoperto.

«Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era accaduto» così Carmelo Cinturrino, nel pomeriggio durante un colloquio in carcere con il suo avvocato, Piero Porciani. Il commissario capo di Polizia, fermato stamane per l'omicidio di Abderrahim Mansour i, ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ha ammesso le sue responsabilità. «Ho detto al mio collega di andare a pigliare lo zaino» al commissariato, «sapeva cosa c'era dentro». L’agente, che domani risponderà al gip, ha spiegato di essersi accorto solo mentre sparava che «quello che aveva in mano la vittima era un sasso». 🔗 Leggi su Feedpress.me

