L' agente | La messinscena della pistola per paura delle conseguenze

Carmelo Cinturrino ha confessato di aver posizionato la pistola vicino a Mansouri per timore delle reazioni successive all’incidente. L'agente ha spiegato di aver agito così per paura delle possibili conseguenze legali e di rischio per sé. La conversazione si è svolta in carcere, dove l'agente ha fornito dettagli sulla sua decisione improvvisa. La scena, descritta dallo stesso Cinturrino, rivela un gesto dettato dall’ansia e dalla pressione del momento.

"Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era accaduto". Lo ha detto l'agente di polizia Carmelo Cinturrino durante un colloquio in carcere con il suo avvocato, Piero Porciani. L'assistente capo di Polizia, fermato stamani per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ha ammesso le proprie responsabilità. "Ho detto al mio collega di andare a pigliare lo zaino" al commissariato, "sapeva cosa c'era dentro". L'agente, che domani risponderà al gip, ha spiegato di essersi accorto solo mentre sparava che "quello che aveva in mano la vittima era un sasso". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Su Beatrice Arnera e il diritto di lasciarsi senza avere paura delle conseguenzeBeatrice Arnera affronta con chiarezza il tema del diritto di lasciarsi, senza timori delle possibili conseguenze.

Sparatoria a Milano, l’agente che ha ucciso il 28enne armato di pistola a salve: “Ho avuto paura e ho sparato”Durante un'operazione antidroga a Rogoredo, un agente di polizia ha sparato e ucciso un 28enne armato di pistola a salve.

Il pusher ucciso a Rogoredo: si rafforza l’ipotesi di omicidio volontario per l’agente. Dagli interrogatori dei colleghi emergono una gestione opaca delle operazioni e la presunta messinscena della pistola. https://gazzettadelsud.it/p=2173950 - facebook.com facebook

Meloni e Salvini hanno fatto una campagna di delegittimazione dei magistrati sul caso del poliziotto di Rogoredo. Quel poliziotto chiedeva il pizzo ai pusher e dopo aver ucciso Mansouri gli mise accanto una pistola giocattolo per costruire una messinscena. A x.com