‘Salva la tua lingua locale’ premiati i vincitori della XIII edizione del premio Unpli
(Adnkronos) – Si è tenuta questa mattina, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del Premio “Salva la tua lingua locale”, il concorso nazionale promosso da Unpli, l'Unione delle Pro Loco d’Italia e da Ali Lazio (Autonomie Locali Italiane Lazio), in collaborazione con il Centro internazionale Eugenio Montale e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il riconoscimento al concorso letterario dell'UNPLI “Salva la tua lingua locale” - facebook.com Vai su Facebook
‘SALVA LA TUA LINGUA LOCALE’, TORNA PREMIO LETTERARIO DEDICATO A DIALETTI - ‘Salva la tua lingua locale’, torna premio letterario dedicato a dialetti Cerimonia di premiazione in Campidoglio a Roma Roma – Dalle poesie ai racconti, dai fumetti alla musica: l’arte declinata nei ... Come scrive puglialive.net
‘Salva la tua lingua locale’, a Roma premiati i vincitori del concorso letterario - "La lingua italiana era una lingua seconda, da insegnare come tale, a partire dalla prima, cioè dal dialetto". Si legge su notizie.tiscali.it
'Salva la tua lingua locale', primo premio a poesia in friulano - Premiati a Roma i vincitori della sezione scuola della decima edizione di “Salva la tua lingua locale”, concorso di poesia, prosa edita e inedita in dialetto e musica, indetto dal'Unione nazionale pro ... adnkronos.com scrive
Concorso “Salva la tua lingua locale”, Fvg protagonista - Friuli Venezia Giulia, con le sue lingue e dialetti, protagonista alla tredicesima edizione del concorso letterario “Salva la tua lingua locale” - Scrive triestecafe.it
Concorso Nazionale “Salva la tua lingua locale”: terzo posto per la scuola “Gigante-Porto” di Tornimparte - TORNIMPARTE – La Giuria del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” – Sezione Scuola indetto da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e Autonomie Locali per l’Italia, in collaborazione con ... Da laquilablog.it
‘Salva la tua lingua locale’, torna il premio letterario dedicato ai dialetti - ROMA – Dalle poesie ai racconti, dai fumetti alla musica: l’arte declinata nei diversi dialetti d’Italia è protagonista del premio letterario ‘Salva la tua lingua locale’. dire.it scrive