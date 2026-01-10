L’opera di Vivaldi a Milano | un’altra Olimpiade

Da ilfoglio.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'opera di Vivaldi a Milano offre un’occasione per apprezzare la musica classica in un contesto culturale ricco e autentico. La città, nota per la sua scena artistica e musicale, ospita spesso rappresentazioni e eventi dedicati al compositore veneziano. In questo articolo, esploreremo come queste iniziative contribuiscano a valorizzare il patrimonio musicale e culturale di Milano, offrendo un’esperienza raffinata e accessibile a tutti.

Non tutti i giochi vengono per nuocere. Milano sta per infilarsi nelle Olimpiadi invernali o forse infernali, quando sarà chimerico prenotare un ristorante e l’impresa di trovare un taxi da diffici. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l8217opera di vivaldi a milano un8217altra olimpiade

© Ilfoglio.it - L’opera di Vivaldi a Milano: un’altra "Olimpiade"

Leggi anche: Vivaldi oltre le Quattro Stagioni. Al Piccolo arriva la sua Olimpiade: "A Milano mancava da 60 anni"

Leggi anche: "Io e Vivaldi, dall’opera al cinema". La quinta stagione di Michieletto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.