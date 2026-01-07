Vivaldi oltre le Quattro Stagioni Al Piccolo arriva la sua Olimpiade | A Milano mancava da 60 anni
Vivaldi, compositore di fama mondiale, è spesso associato alle Quattro Stagioni, ma il suo repertorio è molto più ampio e ricco di opere meno conosciute. A Milano, per la prima volta in oltre sessant’anni, viene proposta una sua composizione meno nota: “L’Olimpiade”, un dramma musicale ispirato ai giochi olimpici dell’antica Grecia. L’evento, diretto da Federico Maria Sardelli con la Filarmonica di Milano, offre un’occasione per riscoprire un lato meno noto
Vivaldi autore celebre eppure misterioso. Un genio per la sua epoca, poi dimenticato. Federico Maria Sardelli dirige LaFil (Filarmonica di Milano) in “ L’Olimpiade “ di Antonio Vivaldi, dramma per musica ispirato ai giochi olimpici dell’antica Grecia. Appuntamento domani al Teatro Studio Melato alle 20.30. Sardelli è direttore d’orchestra, musicologo, compositore, flautista, scrittore. Fondatore dell’orchestra barocca Modo Antiquo, è protagonista della riscoperta del teatro vivaldiano con prime esecuzioni e incisioni di opere inedite come “Montezuma“. Il musicista è stato nominato due volte ai Grammy Awards per registrazioni dedicate a Vivaldi e Corelli, è membro del comitato scientifico dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi e responsabile del Vivaldi Werkverzeichnis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Con “Le quattro stagioni”di Vivaldi al via la nuova stagione pomeridiana dell’Associazione Siciliana Amici della Musica
Leggi anche: Firenze, concerto con le Quattro Stagioni di Vivaldi
Vivaldi oltre le Quattro Stagioni. Al Piccolo arriva la sua Olimpiade: A Milano mancava da 60 anni; San Bonifacio celebra il nuovo anno con Vivaldi: concerto al Teatro Centrale il primo gennaio; Il Festival di Musica Classica della Locride chiude la sua XIX edizione · ilreggino.it; Francigena Festival. Svelata la prima ospite. Ritorna Lucilla Mariotti.
Vivaldi oltre le Quattro Stagioni. Al Piccolo arriva la sua Olimpiade: "A Milano mancava da 60 anni" - Federico Maria Sardelli dirige LaFil (Filarmonica di Milano) in “ L’Olimpiade “ di Antonio Vivaldi, dramma per mus ... ilgiorno.it
Davide De Ascaniis porta "Le quattro stagioni" di Vivaldi al Teatro Centrale di San Bonifacio - San Bonifacio inaugura il 2026 all’insegna della grande musica con il Concerto di Capodanno, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 17 presso il Teatro Centrale. veronasera.it
Vivaldi, il segreto di una musa per tutte le stagioni - Nell’esordio del regista Michieletto al cinema con “Primavera” il ritratto del grande compositore negli anni veneziani quando i suoi capolavori erano ... repubblica.it
Mi fanno sapere che sono oltre sessant'anni che a Milano non si dà un'opera di Vivaldi. Ci pensiamo noi, giovedi 8 gennaio, con L'Olimpiade, RV 725 con un cast di assoluta eccellenza: Aminta – Valeria La Grotta Megacle – Shakèd Bar Argene – Chiara Brun - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.