Vivaldi, compositore di fama mondiale, è spesso associato alle Quattro Stagioni, ma il suo repertorio è molto più ampio e ricco di opere meno conosciute. A Milano, per la prima volta in oltre sessant’anni, viene proposta una sua composizione meno nota: “L’Olimpiade”, un dramma musicale ispirato ai giochi olimpici dell’antica Grecia. L’evento, diretto da Federico Maria Sardelli con la Filarmonica di Milano, offre un’occasione per riscoprire un lato meno noto

Vivaldi autore celebre eppure misterioso. Un genio per la sua epoca, poi dimenticato. Federico Maria Sardelli dirige LaFil (Filarmonica di Milano) in “ L’Olimpiade “ di Antonio Vivaldi, dramma per musica ispirato ai giochi olimpici dell’antica Grecia. Appuntamento domani al Teatro Studio Melato alle 20.30. Sardelli è direttore d’orchestra, musicologo, compositore, flautista, scrittore. Fondatore dell’orchestra barocca Modo Antiquo, è protagonista della riscoperta del teatro vivaldiano con prime esecuzioni e incisioni di opere inedite come “Montezuma“. Il musicista è stato nominato due volte ai Grammy Awards per registrazioni dedicate a Vivaldi e Corelli, è membro del comitato scientifico dell’Istituto Italiano Antonio Vivaldi e responsabile del Vivaldi Werkverzeichnis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vivaldi oltre le Quattro Stagioni. Al Piccolo arriva la sua Olimpiade: "A Milano mancava da 60 anni"

