Loftus-Cheek | cos’è la frattura dell’osso alveolare mascellare e quali sono i tempi di recupero

Loftus-Cheek si è fratturato l’osso alveolare mascellare dopo un incidente durante l’allenamento. La causa è stata un contatto accidentale con un avversario, che ha portato alla rottura di una parte della mandibola superiore. Il giocatore dovrà seguire un percorso di recupero che prevede almeno tre settimane di dieta liquida e un mese di riposo prima di riprendere l’attività. I medici monitorano attentamente le sue condizioni.

Una brutta botta per Loftus-Cheek: il suo Milan-Parma è finito dopo 10 minuti a causa di uno scontro con il portiere Corvi. Il rossonero è uscito in barella e ha riportato una frattura dei denti superiori e dell'osso alveolare mascellare, un infortunio particolarmente fastidioso, soprattutto perché per le prime settimane lo costringerà a mangiare "cibi morbidi, frullati, omogeneizzati e pappette per almeno 3 settimane, se non un mese" come spiega il professor Guglielmo Ramieri, direttore di chirurgia maxillo-facciale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, che ha spiegato anche la dinamica dell'infortunio: "È stato sicuramente sfortunato.

Loftus-Cheek ha subito una frattura dell'osso alveolare durante la partita contro il Parma e sarà operato nella notte.

Loftus-Cheek si è infortunato durante il primo tempo di Milan-Parma dopo uno scontro con Corvi, che ha causato la sua uscita in barella.

