Infortunio Loftus-Cheek | c’è la frattura Il centrocampista del Milan verrà operato | PM NEWS

Loftus-Cheek si è infortunato durante il primo tempo di Milan-Parma dopo uno scontro con Corvi, che ha causato la sua uscita in barella. La diagnosi parla di una frattura, e il centrocampista del Milan sarà sottoposto a un intervento chirurgico. La sua assenza potrebbe influenzare le prossime partite, dato che si tratta di un giocatore chiave nel centrocampo. La squadra aspetta ulteriori aggiornamenti sul suo recupero.

Al 7' del primo tempo di Milan-Parma alla prima azione interessante dei rossoneri scontro tra il portiere Corvi e Loftus-Cheek in area di rigore. Chiamato subito il cambio per il centrocampista inglese che è rimasto a terra dopo un colpo alla testa. L'ex Chelsea è uscito in barella tra gli applausi di San Siro. Questa la prima ricostruzione: forte trauma con rottura dei denti ma è sempre rimasto cosciente sta andando in ospedale per accertamenti. Ecco gli ultimi aggiornamenti nel post partita. Secondo quanto risulta alla nostra redazione per Ruben Loftus-Cheek si tratta di frattura osso alveolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma di Serie A 0-0 in diretta: fuori Loftus-Cheek per infortunio | LIVE PM

Infortunio Milan, nessuna frattura per Pavlovic: dettagli e tempi di recupero | PM NEWS

