Jashari | Finalmente l’infortunio è ormai alle spalle Il Milan lo volevo a tutti costi in estate Ecco il mio rapporto con Allegri

Jashari rivela il suo percorso di recupero e il desiderio di vestire rossonero fin dall’estate. In un’intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista condivide il suo rapporto con Allegri e l’emozione di tornare in campo. Le sue parole tracciano un racconto di determinazione e passione, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza e sui progetti futuri con il Milan.

Jashari ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Ecco alcune parole dette dal centrocampista del Milan. Le sue dichiarazioni Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Jashari. Ecco alcune parole del centrocampista del Milan alla Rosea. Jashari, come si sente adesso? «Mi sento molto molto bene e l’infortunio fa parte del passato. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

