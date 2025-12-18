Jashari | Finalmente l’infortunio è ormai alle spalle Il Milan lo volevo a tutti costi in estate Ecco il mio rapporto con Allegri
Jashari rivela il suo percorso di recupero e il desiderio di vestire rossonero fin dall’estate. In un’intervista esclusiva a ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista condivide il suo rapporto con Allegri e l’emozione di tornare in campo. Le sue parole tracciano un racconto di determinazione e passione, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza e sui progetti futuri con il Milan.
Jashari ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Ecco alcune parole dette dal centrocampista del Milan. Le sue dichiarazioni Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Jashari. Ecco alcune parole del centrocampista del Milan alla Rosea. Jashari, come si sente adesso? «Mi sento molto molto bene e l’infortunio fa parte del passato. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Juventus Milan, un’altra tegola per Allegri dopo l’espulsione di Estupinian: infortunio per un titolare in difesa. Tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Infortunio Thuram: come sta il francese e cosa filtra in vista di un suo possibile rientro per Juve Milan. Tutti gli aggiornamenti
Jashari, finalmente è Milan. Furia Atalanta per Lookman - Un affare che sembrava potesse saltare da un momento all’altro, ma che invece i rossoneri sono riusciti a chiudere a ... ilmessaggero.it
Finalmente Ardon Jashari, lo svizzero scalpita in vista del campionato Dopo la prova convincente in Coppa Italia contro la Lazio, Jashari vuole conquistarsi un discreto minutaggio anche in Serie A, partendo però dalla panchina Riuscirà a scalzare Fofana - facebook.com facebook
Finalmente JASHARI #rassegnastampa #ACMilanInside x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.