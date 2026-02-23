Lo studente borderline Ruba un’identità sui social e sparge messaggi molesti

Uno studente ha creato un profilo falso su Instagram, sfruttandolo per diffondere immagini private e inviare messaggi sgraditi a liceali pisani. La causa è il desiderio di attirare attenzione e provocare reazioni. Il profilo, con un nome inventato e tono ironico, ha inviato contenuti inappropriati proprio durante il mese dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo online. Diversi studenti hanno ricevuto messaggi molesti, generando sconcerto tra i giovani coinvolti.

Immagini di nudo e richieste ambigue da un falso profilo Instagram. Tanti i messaggi (con un nome inventato e ironico) arrivati sulle chat di diversi liceali pisani proprio nel mese dedicato alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. L’account è stato poi attribuito dall’autore (per ora rimasto sconosciuto) a due studenti ignari di quello che stava accadendo, uno è minorenne e racconta: "Ho saputo tutto da un mio amico che era stato contattato e a cui era stato detto che dietro al profilo ci fossi io". "Ho subito chiarito – prosegue – che l’autore non ero io. All’inizio pensavo fosse uno scherzo rimasto all’interno di una cerchia ristretta di persone, poi sempre più coetanei, anche che non conoscevo, hanno iniziato a ricevere messaggi e foto moleste". 🔗 Leggi su Lanazione.it

