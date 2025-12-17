Morta a 18 anni fiori sul luogo dell’incidente Lo strazio del padre | Martina la nostra principessa

Una tragedia sconvolge Santarcangelo: Martina Gnoli, 18enne studentessa di Rimini, ha perso la vita in un incidente in scooter. La comunità piange la giovane, mentre sul luogo dell’incidente sono stati deposti fiori e si respira un dolore profondo, testimone di una perdita improvvisa e dolorosa.

© Ilrestodelcarlino.it - Morta a 18 anni, fiori sul luogo dell'incidente. Lo strazio del padre: "Martina, la nostra principessa" Rimini, 17 dicembre 2025 – C'è un silenzio pesante che dall'altro ieri avvolge Santarcangelo, che spegne la gioia nel cuore di familiari, amiche e amici di Martina Gnoli, la studentessa 18enne dell'istituto tecnico Belluzzi di Rimini morta in un tremendo incidente in scooter sulla Marecchiese a Sant'Ermete. Il padre: "Tutti insieme preghiamo per la nostra principessa Marti". "Tutti insieme preghiamo per la nostra principessa Marti". Bastano poche righe, scritte dal padre Loris sui social, per raccontare un dolore che non ha misura. Ieri sera in tantissimi si sono ritrovati alla chiesa di Sant'Ermete per recitare il rosario, stretti attorno a una famiglia spezzata.

