La passione per la musica il futuro nelle mani | chi era Michele Riglietti morto a 19 anni nell’incidente

Michele Riglietti ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto una Bmw finita fuori strada nella notte a Vallefoglia. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di controllo del veicolo, forse legata alla velocità e alle condizioni della strada. Il giovane di 19 anni coltivava una grande passione per la musica e aveva grandi progetti per il futuro. La scena si presenta con le lamiere accartocciate e il silenzio che segue la tragedia.

Vallefoglia (Pesaro), 22 febbraio 2026 – Amava la musica e sognava un mestiere concreto. Non c’è solo l’incidente nella scarpata di via Santa Maria Maddalena, non ci sono soltanto le lamiere accartocciate di una Bmw finita fuori strada nella notte. Dietro la tragedia che ha spezzato la vita di Michele Riglietti, 19 anni, di Urbino e residente a Vallefoglia, c’è il profilo di un ragazzo con passioni semplici e un futuro ancora tutto da costruire. La tragedia di Fabio, escursionista di 36 anni trovato morto a Pennabilli: fatale una caduta nel fosso Canaiolo Incidente mortale a Morciano, il recupero della Bmw finita nel canale: video La passione per la musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tragico incidente nella notte: muore Michele Riglietti di Vallefoglia, aveva 19 anni. Ferita una giovane di 17Michele Riglietti, giovane di 19 anni di Vallefoglia, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Morciano di Romagna, probabilmente a causa di un tamponamento.

Michele Riglietti, 19 anni, è morto questa notte a seguito di un incidente d'auto a Morciano di Romagna, provincia di Rimini L’auto su cui viaggiava si è ribaltata finendo in una scarpata. Salva la 17enne che viaggia con lui che è riuscita a uscire da sola dall'aut - facebook.com facebook

Con l'auto nella scarpata, morto sul colpo: Michele Riglietti aveva 19 anni. Ferita la ragazza 17enne x.com