New York tempesta di neve in arrivo | dichiarato lo stato di emergenza

Una forte tempesta di neve si avvicina a New York, portando con sé forti nevicate e problemi alla viabilità. La governatrice ha firmato un’ordinanza di emergenza per prepararsi all’arrivo della perturbazione, che potrebbe bloccare le strade e interrompere i servizi essenziali. Le autorità consigliano ai cittadini di limitare gli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti sul meteo. Le squadre di emergenza sono già in allerta per intervenire in caso di necessità.

La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza in vista della forte tempesta che dovrebbe portare condizioni di bufera di neve nella maggior parte dello Stato di New York. “L’impatto sarà fuori dal comune, è qualcosa che dovete prendere molto sul serio”, ha detto in conferenza stampa sabato. La governatrice ha avvertito che le raffiche di vento potrebbero raggiungere le 60 miglia orarie e che in alcune zone, tra cui New York City, potrebbero ricevere oltre 30 cm di neve Potrebbe trattarsi di una tempesta storica, la vulnerabilità è grande Invitiamo le persone ad allontanarsi e a prepararsi ad affrontare una situazione molto, molto pericolosa”, ha affermato Holchu. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Una intensa tempesta di neve ha colpito New York, portando a un accumulo di 11 centimetri a Central Park e alla dichiarazione dello stato di emergenza.

