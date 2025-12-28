Una tempesta di neve ha creato disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City e nel nord-est degli Stati Uniti. Lo riferisce sul proprio sito web Sky News, secondo cui a New York e nel New Jersey è stato dichiarato lo stato di emergenza. "I meteorologi - ricorda Sky News - avevano previsto fino a 28 cm di neve entro le 13 di sabato, con l'accumulo più consistente previsto proprio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tempesta di neve a New York, dichiarato lo stato di emergenza

