Un secolo più uno di sacrifici e famiglia | Ilia Coatti festeggia 101 anni
Ilia Coatti, nata il 16 dicembre 1924 a Longastrino, celebra oggi 101 anni di vita. Una donna che ha affrontato un secolo ricco di sacrifici e dedizione alla famiglia, iniziando a lavorare fin dalla giovane età per sostenere i propri cari. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza e determinazione nel corso di un secolo di cambiamenti.
Ilia Coatti è nata il 16 dicembre 1924 a Longastrino. È sempre stata una gran lavoratrice fin dalla giovane età: durante l’estate lavorava nei campi insieme ai fratelli poiché la madre era malata, mentre il padre era fuori casa per lavoro. Ilia setacciava il grano separando la farina per la pasta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
