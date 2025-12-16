Un secolo più uno di sacrifici e famiglia | Ilia Coatti festeggia 101 anni

Ilia Coatti, nata il 16 dicembre 1924 a Longastrino, celebra oggi 101 anni di vita. Una donna che ha affrontato un secolo ricco di sacrifici e dedizione alla famiglia, iniziando a lavorare fin dalla giovane età per sostenere i propri cari. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza e determinazione nel corso di un secolo di cambiamenti.

