L' Italia ha saputo stupire il mondo E ora dateci le Olimpiadi estive

Il successo delle Olimpiadi estive in Italia deriva dalla capacità di gestire eventi complessi e coinvolgere migliaia di volontari. La nazione ha conquistato numerose medaglie e ha mostrato un'organizzazione impeccabile, attirando l’attenzione internazionale. Il presidente del Cio ha elogiato il paese definendolo un esempio da seguire per le future edizioni. La partecipazione di pubblico e atleti ha superato ogni aspettativa, lasciando un segno indelebile nell’ambiente sportivo.

Una delle parole più usate, anzi abusate, delle Olimpiadi, è legacy, eredità. Adesso che la Cerimonia dell’Arena di Verona ha ufficialmente passato il testimone ai Giochi delle Alpi Francesi 2030, possiamo ipotizzare quello che resterà di questi Giochi da record. Intanto resteranno l’orgoglio di aver organizzato con successo un grande evento e il primato di medaglie: 30 in 10 discipline diverse (solo gli Stati Uniti più di noi, con 11). Ci resteranno la bellezza delle doppiette d’oro di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, le storiche medaglie di Arianna Fontana, ma anche la grandezza di leggende come Klaebo e la profondità di sconfitte come quella del divino Malinin o quella di McGrath con la sua poetica fuga nel bosco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Felicità, non ossessione: Fede ha vinto perché ha saputo ignorare le OlimpiadiFede ha conquistato due medaglie d’oro in soli 72 ore, una vittoria arrivata anche grazie alla sua capacità di non farsi sopraffare dalla pressione delle Olimpiadi.

Il curling non è finito alle Olimpiadi! Ora le due Nazionali: uomini da playoff, donne per stupireIl curling continua a sorprendere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Italia da sogno: doppietta Brignone, oro per Lisa Vittozzi | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tutte le medaglie olimpiche italiane a Milano Cortina 2026: Brignone da kolossal, Sighel polemico, Tabanelli acrobata folle; Flora Tabanelli sul bronzo vinto in finale di Big Air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Nascere sulla neve mi ha forgiato; L'Italia ha saputo resistere ai dazi. Più che ai ricorsi bisogna pensare a nuovi mercati per le imprese; Cuore Italia! Costa e Kostner in grande rimonta sono quarti nella Team Sprint in Val di Fiemme, la Norvegia fa tripletta.

L'Italia ha saputo resistere ai dazi. Più che ai ricorsi bisogna pensare a nuovi mercati per le impreseIl presidente Federacciai Antonio Gozzi non fa drammi: L'export è aumentato nonostante tutto ... msn.com

La squadra di Padre Chivu non ha saputo fronteggiare le fiammate improvvise dei norvegesi che sul loro campo sono pressoché imbattibili. Champions nera per le italiane. Per Lautaro un problema al polpaccio. - facebook.com facebook