Il curling continua a sorprendere alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno portato a casa il bronzo nel doppio misto, battendo la Gran Bretagna nella finale per il terzo posto. Dopo aver perso di misura contro gli Stati Uniti, i due atleti italiani si sono ripresi e hanno conquistato il podio. Ora la squadra maschile punta ai playoff, mentre le donne cercano di stupire ancora.

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Gran Bretagna nella finale per il terzo posto dopo aver perso di misura il testa a testa contro gli USA. Gli azzurri sono riusciti a confermarsi sul podio a cinque cerchi, dopo il trionfo ottenuto quattro anni fa a Pechino e dopo essersi laureati Campioni del Mondo nella passata annata agonistica. Il curling continuerà a essere protagonista alle Olimpiadi nei prossimi dodici giorni: già domani (mercoledì 11 febbraio) incominceranno i tornei di genere, scenderanno in campo le squadre femminili e le squadre maschili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il curling non è finito alle Olimpiadi! Ora le due Nazionali: uomini da playoff, donne per stupire

L’Italia sta lavorando per ottenere il massimo numero di posti nello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

