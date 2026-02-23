L’Italia come l’hanno fatta i romanipiattaforma on line la racconta al mondo

L’Italia si presenta come un mosaico di storia e cultura, risultato della lunga influenza dei romani. La piattaforma online “L’Italia come l’hanno fatta i romani” porta alla luce aspetti meno noti di questo patrimonio, offrendo approfondimenti accessibili a tutti. Un esempio concreto è la ricostruzione digitale di antiche strade e monumenti, che permette di conoscere meglio le radici del paese. La piattaforma ha già registrato migliaia di visitatori interessati a scoprire le origini italiane.

Roma, 23 feb. (askanews) – L’Italia, plasmata dalla civiltà romana, custodisce un tesoro che spesso non riesce a valorizzare al di fuori del Parco archeologico del Colosseo o di Pompei. Dalle città ai borghi più remoti, tantissime testimonianze di questo millennio glorioso sono tagliate fuori dagli itinerari dei visitatori stranieri e sfuggono persino agli italiani, Quanti milanesi sono mai scesi nella cripta di San Sepolcro per calpestare il pavimento del Foro Romano? Quanti turisti a Rimini passano a vedere la splendida Domus del Chirurgo? Da Aosta a Taormina, da Aquileia a Canne della Battaglia, un nuovo sito in inglese, ‘Italy as the Romans did’, racconta ciò che la più longeva civiltà della Storia ha lasciato in eredità al Paese più bello del mondo, con itinerari inediti, storie e immagini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Un sito internazionale per raccontare al mondo “l’Italia come l’hanno fatta i romani”Un sito internazionale nasce per mostrare al mondo come i romani hanno modellato l’Italia.

Battiti Olimpici Winter Edition, on line la seconda edizione sulla nostra piattaformaLa seconda edizione di Battiti Olimpici – Winter Edition è ora disponibile sulla piattaforma Sportface.

UNDICI VIENE BULLIZZATA - STRANGER THINGS #shorts #netflix #strangerthings

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cosa significa che l’Italia parteciperà al Consiglio di pace di Trump come osservatore; Board of Peace contro la Striscia di Gaza: l’Italia non è osservatore ma complice; 'L'Italia al Board da osservatore', Meloni valuta se volare a Washington; Meloni getta l'Italia nel gorgo Maga (di B. Lorenzin).

L’Italia come l’hanno fatta i romani,piattaforma on line la racconta al mondoDomani in sala santa Maria in Aquiro del Senato la presentazione del sito internazionale Italy as the romans did ... askanews.it

Italy as the Romans did, viaggio nell’Italia come l’hanno fatta i romaniAl Senato la presentazione del sito del giornalista Davide Sarsini che racconta al mondo i tesori romani meno conosciuti ... italiaoggi.it

L’Italia chiude quarta con 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi. Numeri che raccontano un’Olimpiade enorme, fatta di gare vinte e momenti che ci porteremo dietro per sempre Bravi ragazzi, che viaggio - facebook.com facebook