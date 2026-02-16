Un sito internazionale per raccontare al mondo l’Italia come l’hanno fatta i romani

Un sito internazionale nasce per mostrare al mondo come i romani hanno modellato l’Italia. La piattaforma racconta storie e dettagli meno noti di antichi monumenti e tradizioni, portando alla luce aspetti nascosti e meno conosciuti del patrimonio italiano. Questo progetto mira a far conoscere meglio le radici storiche del nostro Paese a un pubblico globale.

Roma, 16 feb. (askanews) – L'Italia, plasmata dalla civiltà romana, custodisce un tesoro che spesso non riesce a valorizzare al di fuori del Parco archeologico del Colosseo o di Pompei. Dalle città ai borghi più remoti, tantissime testimonianze di questo millennio glorioso sono tagliate fuori dagli itinerari dei visitatori stranieri e sfuggono persino agli italiani, Quanti milanesi sono mai scesi nella cripta di San Sepolcro per calpestare il pavimento del Foro Romano? Quanti turisti a Rimini passano a vedere la splendida Domus del Chirurgo? Da Aosta a Taormina, da Aquileia a Canne della Battaglia, un nuovo sito in inglese, 'Italy as the Romans did', racconta ciò che la più longeva civiltà della Storia ha lasciato in eredità al Paese più bello del mondo, con itinerari inediti, storie e immagini.