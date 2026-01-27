Battiti Olimpici Winter Edition on line la seconda edizione sulla nostra piattaforma

La seconda edizione di Battiti Olimpici – Winter Edition è ora disponibile sulla piattaforma Sportface. Questo appuntamento offre un approfondimento sulla preparazione degli atleti italiani in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con analisi e aggiornamenti sui progressi delle squadre azzurre. Un’occasione per seguire da vicino il percorso verso i Giochi invernali, con contenuti dedicati e informativi.

Parte oggi sulla piattaforma Sportface la seconda edizione di Battiti Olimpici – Winter Edition, il racconto della preparazione degli azzurri in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Se chiudi gli occhi e pensi a Milano-Cortina, cosa vedi? Questa la prima domanda posta agli atleti che ci hanno descrtitto le loro emozioni in queste dieci puntate che ci raccontano l'avvicinamento degli atleti in quello che rappresenta, per loro, il non plus ultra delle competizioni, le Olimpiadi. Un viaggio emozionale tra allenamenti, test, strategie e sacrifici, che mostra come il sogno olimpico si costruisca giorno dopo giorno, tra fatica, passione e determinazione.

