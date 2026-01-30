La Banca d’Italia ha annunciato che Paolo Angelini prenderà il posto di Marco Signorini alla guida della direzione generale. La notizia è stata comunicata il 30 gennaio 2026. Angelini subentra in un momento importante per l’istituto, che si prepara a nuove sfide.

Il 30 gennaio 2026 la Banca d’Italia ha annunciato un cambio di vertice nella direzione generale, con l’ingresso di Paolo Angelini al posto di Marco Signorini. La decisione, comunicata in forma ufficiale dal banco centrale, segna una transizione interna all’istituzione che ha il compito di garantire la stabilità del sistema finanziario nazionale e di orientare la politica monetaria. Signorini, che ha ricoperto il ruolo dal 2022, ha deciso di lasciare l’incarico dopo un mandato caratterizzato da un’attenzione crescente sulle sfide strutturali del settore bancario italiano, in un contesto di rialzo dei tassi e di crescente volatilità internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paolo Angelini sostituisce Signorini alla guida della direzione generale della Banca d’Italia

Approfondimenti su Banca Italia Dirigenza

Dopo anni di servizio, Luigi Federico Signorini lascia la Banca d’Italia per motivi personali.

Luigi Federico Signorini lascia il suo ruolo di direttore generale di Bankitalia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Banca Italia Dirigenza

Argomenti discussi: Bankitalia, Signorini lascia incarico: da aprile Paolo Angelini nuovo direttore generale.

