Liste d’attesa infinite il M5s lancia una campagna regionale per difendere il diritto alla salute
Il Movimento 5 Stelle Abruzzo avvia la campagna “La salute non può attendere” per denunciare le lunghe liste d’attesa nel sistema sanitario regionale. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle criticità del settore, ribadendo l'importanza di garantire un diritto fondamentale come quello alla salute senza ritardi.
Si chiama "La salute non può attendere" la campagna di mobilitazione lanciata dal Movimento 5 Stelle Abruzzo contro le lungaggini del sistema sanitario regionale. Un'iniziativa diffusa in tutte le province, che punta a informare i cittadini su come far valere i propri diritti quando si trovano di.
Accertate presunte irregolarità nella gestione delle liste d'attesa e nell'attività del reparto: indebite percezioni, mancati riversamenti e uso privato di beni e servizi pubblici
Parte il programma straordinario per abbattere le liste d'attesa a Cagliari. Asl 8 e Arnas Brotzu in campo, visite in programma anche nei giorni festivi
