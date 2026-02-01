Isabel Totti dal parrucchiere | la figlia di Ilary Blasi ci dà un taglio

1 feb 2026

Isabel Totti si è fatta bella dal parrucchiere di mamma Ilary Blasi. La ragazza ha deciso di cambiare look e si è affidata alle mani della stessa stylist di sua madre. È uscita dal salone con un nuovo taglio, visibilmente soddisfatta del risultato.

Isabel Totti è stata dalla parrucchiera di mamma Ilary Blasi e ne ha approfittato per darci un taglio e cambiare look: ecco il risultato.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

