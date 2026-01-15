Wikipedia compie 25 anni | come resiste all’assalto dell’intelligenza artificiale e di Elon Musk

Il 15 gennaio 2026, Wikipedia celebra 25 anni di presenza online. Fondata nel 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger, questa piattaforma ha trasformato l'accesso alla conoscenza, offrendo un'enciclopedia libera, collaborativa e in continua evoluzione. In un contesto di rapidi sviluppi tecnologici e crescenti sfide da parte dell’intelligenza artificiale e di nuovi attori come Elon Musk, Wikipedia si conferma come uno dei principali punti di riferimento per l’informazione affidabile e accessibile.

Il 15 gennaio 2026 segna un traguardo storico per il web: Wikipedia compie 25 anni. Ideata nel 2001 da Jimmy Wales e Larry Sanger, questa enciclopedia libera e partecipativa ha rivoluzionato il modo in cui miliardi di persone accedono alla conoscenza, sostituendo le voluminose enciclopedie cartacee che occupavano le librerie di casa con un sapere digitale gratuito, accessibile e costantemente aggiornato. L’anniversario arriva però in un momento particolarmente delicato. Dopo un quarto di secolo di successi, Wikipedia si trova oggi a fronteggiare minacce senza precedenti: da un lato l’intelligenza artificiale che si nutre dei suoi contenuti senza restituire traffico, dall’altro progetti alternativi come Grokipedia di Elon Musk. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Wikipedia compie 25 anni: come resiste all’assalto dell’intelligenza artificiale e di Elon Musk Leggi anche: Grokipedia: la Wikipedia di Elon Musk fatta con l’Intelligenza Artificiale Leggi anche: Wikipedia compie 25 anni, pericoli dall'IA e da Musk La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Wikipedia compie 25 anni: l’enciclopedia che ha insegnato al web a fidarsi (di nuovo) delle persone; Wikipedia compie 25 anni: l’enciclopedia online che ha cambiato il mondo; Auguri Wikipedia, l'enciclopedia online compie 25 anni; Wikipedia compie 25 anni, pericoli dall'IA e da Musk. Wikipedia compie 25 anni: l’enciclopedia che ha insegnato al web a fidarsi (di nuovo) delle persone - Da progetto fragile e apertamente rischioso a infrastruttura culturale globale, la piattaforma fondata da Jimmy Wales e Larry Sanger festeggia il 15 gennaio ... repubblica.it

Wikipedia compie 25 anni: i volontari siciliani che aprono l'enciclopedia al pubblico - La caratteristica forse meno visibile, ma più determinante, è che Wikipedia funziona grazie a persone che non lo fanno per lavoro: i volontari. lasicilia.it

Informazione libera Wikipedia compie 25 anni, ecco alcune delle voci più curiose - Nel tempo però la piattaforma si è trasformata anche in un sorta di pozzo delle curiosità. bluewin.ch

Wikipedia compie 25 anni: un quarto di secolo di conoscenza libera. Il 15 gennaio 2001 nasceva negli Stati Uniti un progetto destinato a cambiare per sempre il modo di informarsi. Fondata da Jimmy Wales e Larry Sanger, Wikipedia festeggia oggi 25 anni di facebook

Wikipedia compie 25 anni: Jimmy Wales e la sindrome rara della figlia neonata. Così è nata l'enciclopedia libera x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.