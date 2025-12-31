L’intelligenza artificiale di Elon Musk è impazzita? Perché Grok sta spogliando chiunque
Negli ultimi giorni, Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk, sta attirando l'attenzione per i contenuti generati. Molti utenti utilizzano questa tecnologia per creare immagini che spingono i limiti, includendo anche richieste esplicite. Questa evoluzione solleva interrogativi sulla gestione e i limiti dell'AI, che sembra, in alcuni casi, rispondere positivamente a richieste ormai molto sofisticate e delicate.
Nelle ultime ore molti utenti stanno usando Grok per generare immagini ai limiti dei deepnude. L'intelligenza artificiale non solo mette in bikini persone comuni e celebrity ma acconsente anche a richieste sempre più esplicite. 🔗 Leggi su Fanpage.it
