Infortunio Lindsay Vonn Brignone scettica | Sarebbe su una sedia a rotelle

La campionessa americana Lindsay Vonn si è infortunata, ma sembra stare meglio di quanto si temesse. Federica Brignone, presente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha commentato la notizia, sottolineando che, a suo avviso, Vonn potrebbe essere molto più grave se non fosse già in pista. La scena dello sci si prepara a vivere momenti intensi, mentre gli atleti affrontano i primi ostacoli della competizione.

L'infortunio di Lindsay Vonn sembra meno grave del previsto, visto che è già in pista: cosa ha detto Federica Brignone a riguardo Tutti gli occhi sono puntati sul mondo dello sci alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ma non tutti i protagonisti arrivano nelle condizioni migliori possibili ai Giochi. Sappiamo bene ciò che è successo a Sofia Goggia e Federica Brignone, infortuni gravi e per cui è servita grande grinta e cuore per riuscire a tornare in tempo utile per l'appuntamento più importante dell'anno. I fan nutrono grande preoccupazione anche per le condizioni di Lindsay Vonn. Nell'ultima gara utile per la Coppa del Mondo prima dell'inizio di Milano Cortina, la statunitense se l'è vista brutta a Crans Montana e ha dovuto fare i conti con la frattura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Federica Brignone non ha dubbi: se l’infortunio di Lindsey Vonn fosse grave come il suo, non sarebbe qui a parlare.

La campionessa di sci Lindsey Vonn si è confrontata con le sue complicazioni fisiche, lasciando trasparire un po’ di amarezza.

