Olimpiadi Milano Cortina | caduta choc per Lindsey Vonn L' americana operata per una frattura alla gamba

Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba. L’americana, tra le principali favorite, è finita a terra subito dopo aver iniziato la gara, prima del primo intermedio. È stata subito portata in ospedale e operata per la frattura. La sua gara si è conclusa così, lasciando delusione tra i tifosi.

Caduta choc per Lindsey Vonn durante la discesa libera di Milano Cortina. L'americana, una delle favorite della discesa di oggi, è finita a terra dopo pochi secondi di gara, prima del primo intermedio. In zona d'arrivo è calato il silenzio e si è sentito un urlo e le grida di dolore della sciatrice. Lindsey Vonn è stata caricata sull'elicottero con un verricello e portata via in direzione del punto di primo soccorso, dove sono stati fatti i primi accertamenti. Lindsey Vonn è stata operata all'ospedale Cà Foncello di Treviso per la stabilizzazione di una frattura alla gamba sinistra. Lo rende noto la direzione dell'Ulss 2 di Treviso.

