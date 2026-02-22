Ubriaco e drogato provoca un incidente mortale condanna definitiva a tre anni

Maurizio Modica ha ricevuto una condanna definitiva a tre anni di reclusione dopo aver causato, sotto l’effetto di droga e alcol, un incidente che ha portato alla morte di Giuseppe Terrosi, 32 anni. Il fatto si è verificato quando l’automobilista ha perso il controllo dell’auto, investendo il giovane nel sedile posteriore di una Peugeot 207. La sentenza conferma la responsabilità di Modica, che aveva già affrontato diverse contestazioni per comportamento pericoloso alla guida.

Nello schianto tra Villaggio Mosè e San Leone morì Giuseppe Terrosi, 32 anni, che si trovava nell'auto guidata dall'imputato Diventa definitiva la condanna a tre anni di reclusione per un automobilista di 54 anni, Maurizio Modica, riconosciuto colpevole di omicidio stradale per l'incidente in cui perse la vita Giuseppe Terrosi, 32 anni, seduto nel sedile posteriore della Peugeot 207 guidata dall'imputato. La corte di cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, rendendo irrevocabile la sentenza emessa dai giudici della corte d'appello di Palermo. Secondo quanto accertato nel processo, l'uomo quella notte guidava sotto l'effetto di alcol e droga.