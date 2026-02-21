Laura Pausini arrestato per furto l’uomo che travolse e uccise lo zio | il ‘colpo’ nella via dell’incidente

L’uomo che travolse e uccise lo zio di Laura Pausini è stato arrestato per furto. La notizia si collega al suo recente coinvolgimento in un episodio di furto avvenuto nella via degli Stradelli Guelfi, poco distante dal luogo dell’incidente. La sua identificazione è stata possibile grazie alle telecamere di sorveglianza di un negozio. L’arresto arriva pochi mesi dopo l’incidente che aveva scosso la cantante e la sua famiglia.

Dall’investimento mortale al furto in Stradelli Guelfi. A novembre scorso il suo nome era finito al centro delle cronache per un fatto drammatico: l’ investimento mortale di Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, lungo gli Stradelli Guelfi. Dopo aver travolto l’uomo in bicicletta, Stefan D. si era allontanato senza prestare soccorso. Si era costituito il giorno successivo. All’epoca, incensurato, non aveva trascorso neppure un giorno in carcere. Aveva chiesto perdono alla famiglia, dichiarandosi pronto ad assumersi “tutte le sue responsabilità”. Perché Stefan D. è stato arrestato di nuovo nella stessa zona.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Travolse e uccise lo zio di Laura Pausini, arrestato mentre ruba dal fioraio

