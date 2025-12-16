Lily Collins ritorna con un little black dress ed è ovvia la inspo di Audrey Hepburn

Lily Collins torna a stupire con un elegante little black dress, richiamando lo stile senza tempo di Audrey Hepburn. Questo classico intramontabile rappresenta un must-have nel guardaroba di ogni donna, capace di esaltare la raffinatezza e la semplicità. Un capo che, nonostante la sua semplicità, continua a essere protagonista di look sofisticati e di grande charme.

Il little black dress è uno di quei pezzi che tutti conoscono così bene da rischiare di diventare invisibili. Iconico, sì. Intoccabile, forse. Ma Lily Collins ha appena dimostrato che si può citare Audrey Hepburn senza sembrare un cosplay d’archivio o un esercizio di nostalgia. Alla première della quinta stagione di Emily in Paris, Collins arriva con un nero che non chiede permesso: linee pulite sopra, vertigine sotto. Il riferimento a Breakfast at Tiffany’s è chiaro, ma non didascalico. Qui non si replica il mito, lo si aggiorna con una sicurezza molto più contemporanea. Il LBD di Lily Collins non è nostalgia: è la inspo perfetta a Audrey Hepburn e Colazione da Tiffany’s. Metropolitanmagazine.it

