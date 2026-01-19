Da Audrey Hepburn a Lady Gaga, molte star hanno scelto Valentino per i momenti più significativi della loro carriera. Questo brand, simbolo di eleganza e raffinatezza, ha accompagnato le dive in occasioni indimenticabili, diventando parte integrante delle loro immagini pubbliche. Ripercorrendo questa storia, si scopre come Valentino abbia saputo adattarsi ai diversi stili e generazioni, mantenendo sempre un ruolo centrale nel mondo della moda.

Dopo la sua morte, la mente va a tutte le star che hanno indossato abiti Valentino. Prendiamo Audrey Hepburn, che con Valentino ha scritto una delle storie d'amore più eleganti della moda. Linee pulite, grazia senza sforzo, quell'aria da “mi sono svegliata così” che in realtà richiede un talento fuori scala. Con lei Valentino diventa eterno, come una foto in bianco e nero che non invecchia mai. Poi arriva Julia Roberts, che nel celebre abito vintage in bianco e nero agli Oscar ha dimostrato che l'eleganza può anche sorridere. Valentino, su di lei, non era rigido o distante: era complice, ironico, quasi divertito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Audrey Hepburn a Lady Gaga: ecco le dive in abiti Valentino

Fashioniste cinefile, sappiatelo: Audrey Hepburn darà del filo da torcere a Il diavolo veste Prada 2Nel 2026 arriverà sul grande schermo *Dinner with Audrey*, un film che ripercorre il legame di una vita tra Audrey Hepburn e il couturier Hubert de Givenchy, icone di stile senza tempo.

Dive, divine e principesse: le star più indimenticabili vestite da ValentinoLe star più iconiche hanno spesso scelto Valentino per i momenti più significativi della loro carriera.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La rivoluzione dei capelli corti firmata Audrey Hepburn. Come il suo pixie cut ha influenzato il cinema, la moda e la bellezza - L'attrice ha reso il pixie cut un taglio cult, imitatissimo anche oggi ... msn.com