Ligue 1 | La doppietta di Thauvin vale il primato al Lens Psg battuto nel Principato

Montecarlo (Monaco) 1 dicembre 2025 - Comincia il mese di dicembre con un avvicendamento in testa al campionato francese. Nella giornata numero 14 il Psg incassa la sua seconda sconfitta in Ligue 1, cortesia del Monaco, e abdica in vetta alla graduatoria in favore del Lens. I rosso e oro ritrovano la vetta del campionato e sognano un titolo che manca da 27 anni. La doppietta di Thauvin, ex Udinese, trascina la squadra del Passo di Calais in testa, approfittando anche dello stop del Marsiglia, fermato sul apri dal Tolosa. Il Lione invece ritrova il successo e mantiene compatta la zona Europa. L'esito delle gare del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ligue 1: La doppietta di Thauvin vale il primato al Lens, Psg battuto nel Principato

