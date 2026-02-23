Lido di Volano notti di allerta contro l' assalto del mare

Eros Buzzi ha deciso di restare nel suo stabilimento balneare, il Battija, quando il mare si agita con lo scirocco. La causa è l’intenso vento che alza le onde, creando condizioni di allerta sulla costa ferrarese. La sua presenza in loco serve a monitorare la situazione e a proteggere le strutture. Le notti di mare in tempesta attirano l’attenzione di chi vive e lavora in zona, preoccupato per i danni potenziali.

© Tgcom24.mediaset.it - Lido di Volano, notti di allerta contro l'assalto del mare

Quando soffia lo scirocco e il mare si alza, Eros Buzzi resta a dormire nel suo stabilimento balneare, il Battija, sulla costa ferrarese. Sorveglia l’acqua passo dopo passo, pronto ad azionare le pompe idrauliche acquistate a proprie spese e a sollevare le paratie, "un po’ come a Venezia per l’acqua alta". Davanti al locale ha fatto costruire anche una grande duna di sabbia per arginare le onde, una barriera che però non sempre basta. "Qui viviamo con il fiato sospeso", racconta. Ogni mareggiata è una prova di resistenza, in attesa che il mare si ritiri senza lasciare nuovi danni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il mare si mangia il lido di Volano: "Stabilimenti sospesi nel vuoto"Il mare si mangia il lido di Volano: gli stabilimenti sono sospesi nel vuoto, con le strutture che si sono letteralmente avvicinate al ciglio della spiaggia, minacciate dall’erosione costiera. Lido Run, dieci edizioni di corsa con il sapore del mareLido di Camaiore si prepara alla decima edizione della Lido Run – Sapore di Mare. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: È sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi, ecco il video choc: Anche le valli sono sommerse; Lido di Volano, Gianella (FdI): Allarme lanciato mesi fa, ora i nodi vengono al pettine; Dormo qui per fermare il mare, Eros e l’incubo erosione. La duna fai da te a costi esorbitanti non basta; Il mare si ‘mangia’ i lidi, l’allarme dei balneari: Erosione della spiaggia, stagione a rischio. È sparita la spiaggia dei Lidi Ferraresi, ecco il video choc: Anche le valli sono sommerseSale l’allarme al lido di Volano, con un drone un imprenditore riprende dall’alto la costa mangiata dal mare. Zappaterra, consigliera regionale Pd: Patrimonio naturale unico a repentaglio, dobbiamo i ... ilrestodelcarlino.it Ponte di Volano, rimosse le arcate: I balneari sono isolati dal paeseDa ieri, per raggiungere gli stabilimenti del lido, i turisti dovranno percorrere trenta chilometri in più. Federica Veronesi del bagno Isa: Oltre all’erosione della spiaggia, dobbiamo fare i conti c ... msn.com Il drammatico racconto di Eros Buzzi, titolare dello stabilimento Battija a Lido di Volano - facebook.com facebook