Lido di Camaiore si prepara alla decima edizione della Lido Run – Sapore di Mare. La gara si svolge sulla battigia, con il mare che fa da cornice e il pontile che diventa il simbolo della corsa. Sono già in corso i preparativi per l’evento, che promette di attirare molti appassionati e atleti da tutta Italia. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più amati del calendario Fidal, con dieci anni di storia alle spalle.

Lido di Camaiore, 3 febbraio 2026 – Il mare come sfondo, il pontile come simbolo e la corsa come filo conduttore: Lido di Camaiore si prepara ad accogliere la decima edizione della Lido Run – Sapore di Mare, una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento fisso e atteso del calendario nazionale Fidal. Una gara che unisce sport, territorio e tradizione, capace di richiamare atleti da tutta la Toscana e non solo, grazie a un percorso tanto scorrevole quanto suggestivo. La competizione si svilupperà sulla distanza dei 10 chilometri, all’interno di un circuito pianeggiante da ripetere su due giri, ideale sia per chi cerca la prestazione cronometrica sia per chi vuole vivere la corsa immerso in uno degli scenari più affascinanti della Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lido Run, dieci edizioni di corsa con il sapore del mare

Approfondimenti su Lido Run

La Befana Run 2026 si è svolta con successo, coinvolgendo oltre 350 partecipanti tra corsa e camminata tra pineta e mare.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultima chiamata per il Trofeo Lidense! Domenica si corre a Ostia Lido Partenza ore 9:00 – Piazzale Mediterraneo Doppia distanza: 10K e 15K | Entrambe valide per la classifica finale della Decathlon Running League Musica lungo il percorso e - facebook.com facebook