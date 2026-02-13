Il mare si mangia il lido di Volano | Stabilimenti sospesi nel vuoto

Il mare si mangia il lido di Volano: gli stabilimenti sono sospesi nel vuoto, con le strutture che si sono letteralmente avvicinate al ciglio della spiaggia, minacciate dall’erosione costiera. La causa principale è l’aumento delle maree e delle tempeste che, negli ultimi mesi, hanno accelerato il fenomeno di scomparsa della battigia. Un dettaglio che rende ancora più preoccupante la perdita di territorio, perché proprio in questa zona si stanno verificando i cedimenti più evidenti, con i pilastri degli stabilimenti che si inclinano verso il mare.

Il mare che avanza, porta via spiagge. A rischio anche la Strada Statale 309 Romea. E’ l’allarme lanciato appena qualche giorno fa dai prefetti di Ferrara e Ravenna, Massimo Marchesiello e Raffaele Ricciardi. E’ l’allarme che toccano con mano in questi giorni gli stabilimenti balneari del lido di Volano. Martedì la prima ondata, ieri la seconda marea che si è strappata metri e metri di spiaggia, il muraglione di sabbia gettato dalla Regione, ha scavato, è ormai a pochi metri, centimetri dalle strutture stesse, ristoranti e bar che sembrano sospesi nel vuoto. "Basta, rinuncio alla gestione della spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mare si mangia il lido di Volano: "Stabilimenti sospesi nel vuoto" Sospesi nel vuoto per ore: cosa è successo sulla Monorotaia di Disneyland in California (VIDEO) Un'interruzione improvvisa dell'energia elettrica ha sospeso per ore i passeggeri sulla Monorotaia di Disneyland in California. La biblioteca di Niscemi in bilico sulla frana, 4000 libri sospesi nel vuoto La biblioteca di Niscemi rischia di crollare, con 4000 libri sospesi nel vuoto. Contenuti correlati Argomenti discussi: Il mare si mangia il lido di Volano: Stabilimenti sospesi nel vuoto; Il mare avanza di 12 metri l'anno, Romea a rischio: Situazione drammatica anche per Casal Borsetti e Mandriole; La cucina mauriziana, un melting pot di sapori; Disastro al Bagno Ida, l’erosione si mangia anche le cabine. Il mare si mangia il lido di Volano: Stabilimenti sospesi nel vuotoComacchio, l’erosione strappa metri e metri di spiaggia. Duna collassata, l’acqua rischia di arrivare in paese ... ilrestodelcarlino.it In Romagna il mare rischia di mangiarsi la Romea. E anche il centro di Casal BorsettiIn Romagna l'erosione si mangia dai 10 e i 12 metri l'anno e ora la situazione diventa rischiosa per la statale Romea e pure per alcuni centri. L'ipotesi di costruire dune armate ... dire.it Hotel Rivamare.Jesolo. Coldplay · In My Place. I pensieri volano già all’estate: sabbia calda sotto i piedi, il mare che luccica e Jesolo che ti aspetta… Prenota entro il 28 febbraio e approfitta di vantaggi esclusivi! Thoughts are already drifting toward s - facebook.com facebook