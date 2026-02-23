Libertango con il duo bandoneon-pianoforte Martina e Paola Filippi per la stagione dell’Agimus
Martina e Paola Filippi hanno portato in scena “Libertango” durante il quinto concerto della stagione dell’Agimus, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di musica. L’evento si è tenuto domenica 1 marzo 2026 alle 16, nel Circolo Unificato dell’Esercito a Prato della Valle, a Padova. Il duo, specializzato in bandoneon e pianoforte, ha interpretato brani di Astor Piazzolla, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. La serata si è conclusa con un’ovazione dal pubblico presente.
Domenica 1 marzo febbraio 2026 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell'Esercito, in Prato della Valle 82, quinto appuntamento della 33^ Stagione Concertistica Internazionale dell'Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital "Libertango" del Metaduo bandoneon-pianoforte formato da Martina Filippi (bandoneon) e Paola Filippi (pianoforte). Il programma prevede inoltre musiche di R. Galliano (Tango pour Claude), A. Piazzolla (Otoño Porteño e Invierno Porteño da "Las Cuatro Estagiones Porteñas"), M. Falloni (Jewel e Felix Tango), M. Ravel (Jeux d'eau – per piano solo), V.
