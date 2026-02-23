Libertango con il duo bandoneon-pianoforte Martina e Paola Filippi per la stagione dell’Agimus

Martina e Paola Filippi hanno portato in scena “Libertango” durante il quinto concerto della stagione dell’Agimus, causando grande entusiasmo tra gli appassionati di musica. L’evento si è tenuto domenica 1 marzo 2026 alle 16, nel Circolo Unificato dell’Esercito a Prato della Valle, a Padova. Il duo, specializzato in bandoneon e pianoforte, ha interpretato brani di Astor Piazzolla, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. La serata si è conclusa con un’ovazione dal pubblico presente.