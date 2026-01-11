Il Trio Rinaldo inaugura la 33esima stagione dell’Agimus di Padova
Il Trio Rinaldo inaugura la 33ª stagione dell’Agimus di Padova. Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16, presso Palazzo Zacco-Armeni in Prato della Valle, si terrà il recital “Dumky”, segnando l’inizio della prima parte del cartellone concertistico dell’Associazione Musicale Agimus. L’evento rappresenta un momento di approfondimento musicale e di valorizzazione del talento artistico internazionale.
Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni, Circolo Unificato dell’Esercito, in Prato della Valle 82, si inaugura la prima parte della 33^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova con il recital “Dumky” del Trio Rinaldo formato da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: La fisarmonica di Emanuele Viti per la stagione dell’Agimus di Padova
Leggi anche: 69a stagione concertistica Amici della musica di Padova, al Pollini il Trio Concept
Carissime/i Amiche/ci, ecco gli appuntamenti di Gennaio 2026: Venerdì 09 Gennaio 2026 – SEGNO (SV) Ore 21.00 Festa da Ballo con Beatrice PIGNOLO e Rinaldo DORO presso la SOMS di Segno (fraz. di Vado Ligure), Via Grillo 1 – Org. “Balàinrivaumà”; Lu - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.