Festa dell'Immacolata a Roma il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna in piazza di Spagna

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una corona per la Madonna in piazza di Spagna. Anche quest'anno si è ripetuto il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna in piazza di Spagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

festa immacolata roma tradizionaleFesta dell’Immacolata a Roma, il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna in piazza di Spagna - Anche quest'anno si è ripetuto il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna in piazza di Spagna ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Immacolata Roma Tradizionale