Festa dell' Immacolata | l' omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna di piazza di Spagna video
I vigili del fuoco, lunedì 8 dicembre, hanno rinnovato la tradizionale deposizione della corona di fiori alla statua della Madonna in piazza di Spagna a Roma. Il gesto è stato compiuto da Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio presso il comando della Capitale. Dopo aver raggiunto i 27.
Buongiorno Amici, buona Festa dell'Immacolata a voi e a tutti i vostri cari.
Festa dell'Immacolata Concezione Oggi, in occasione della Festa dell'Immacolata Concezione, celebriamo la festa che apre le festività natalizie. Per tutti noi di Unarma – Sindacato Carabinieri, è un giorno speciale per riflettere sui valori che guidano il no
Cefalù, l'Omaggio Floreale all'Immacolata compie 25 anni: il rito che unisce ai piedi di Maria - Ogni 8 dicembre, a mezzogiorno, Cefalù si raccoglie davanti alla Chiesa di San Pasquale Baylón per uno dei momenti più attesi della festa dell'Immacolata: l'Omaggio Floreale alla statua della Madonna