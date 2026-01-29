Levante torna a Sanremo con le mani che tremano, ma con la convinzione di credere ancora in quello che fa. La cantante si presenta senza troppi fronzoli, parlando di principi e di umanità. La polemica sul rifiuto di partecipare all’Eurovision in caso di vittoria questa volta non la spaventa, anzi, preferisce concentrarsi sulle sue convinzioni. Lei guarda avanti, consapevole delle sfide e dei drammi che attraversano il mondo, e non si tira indietro nel dire quello che pensa.

Pasionaria? Piuttosto, donna di principi. Il no preventivo all’Eurovision in caso di vittoria al Festival ha messo Levante al centro della polemica, ma lei preferisce smussare i toni parlando semplicemente di umanità, convinta di non poter abbassare lo sguardo davanti alla presenza in gara a Vienna di “un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio in atto”. Quell’umanità di cui parla pure “Sei tu” il brano che la riporta all’Ariston e che racconta nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale. Claudia, iniziamo con una citazione: Ah, non mi sento le gambe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Mi tremano le mani, ma ci credo”: il ritorno di Levante a Sanremo

