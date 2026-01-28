Levante e la prima polemica di Sanremo 2026 | Se vinco no a Eurovision non si può fare finta di niente

La cantante Levante ha chiarito che, se dovesse vincere a Sanremo 2026, rifiuterebbe di partecipare all’Eurovision. La sua posizione ha già acceso le prime polemiche tra gli addetti ai lavori. Levante ha spiegato che non si può fare finta di niente, e ha sottolineato la sua scelta di non voler rappresentare l’Italia in un’altra competizione europea, anche in caso di vittoria al festival. La discussione si fa calda e apre un nuovo capitolo tra le polemiche di questa edizione.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.