L' Eredità Gabriella eliminata domani | caos sui titoli di coda

Gabriella sarà eliminata domani a causa di una decisione improvvisa durante la registrazione di ieri sera. La concorrente aveva inizialmente dichiarato di voler abbandonare il gioco, ma poi ha cambiato idea all’ultimo momento. Il conduttore Marco Liorni ha annunciato il colpo di scena, lasciando il pubblico sorpreso. La situazione ha creato scompiglio tra i telespettatori e i concorrenti, che si sono chiesti cosa accadrà nel prossimo episodio.

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Gabriella "eliminata domani": caos sui titoli di coda

"Ieri sera hai detto 'io lascerei qua', poi invece.", "Ci ho ripensato!". A L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1, Marco Liorni annuncia il colpo di scena. Gabriella, dopo aver vinto 260mila euro in due puntate, non va a casa come annunciato ma resta in sella e anzi si conferma ancora una volta la campionessa, imbattibile o quasi. Arrivata alla Ghigliottina con un montepremi da 200mila euro, la signora inciampa però più volte del solito. "Esame", "Scambio", "Scarico", "Elettronico" e "Mettere" sono le cinque parole indizio. Gabriella prova con "Registro" ma la risposta corretta era " Verbale " e vede così andare in fumo il bottino rimasto da "soli" 12.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Leggi anche: L'Eredità, "doppio passaggio": caos sui titoli di coda Leggi anche: L'Eredità, "mi viene in mente cocaina": caos sui titoli di coda Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Valeria da Pavia a L’Eredità: eliminata durante la sfida con Gabriella; L’Eredità festeggia la maxi vincita di Gabriella di Asti: montepremi a 6 cifre; Colpo di scena a L’Eredità: Gabriella dice basta e va a casa. Gabriella, la piemontese si ritira da L'Eredità dopo aver vinto 260mila euro in due sereIncredibile quanto successo a L'Eredità. Ieri, giovedì 19 febbraio, la campionessa, l'astigiana Gabriella, ha vinto per la seconda sera consecutiva alla Ghigliottina. Ai 160 mila euro in gettoni d'oro ... torinotoday.it L’Eredità, Gabriella vince 260mila euro e va via. Liorni stravolto, il web protesta: Non è Affari TuoiEvento storico a L'Eredità: nella puntata del 19 febbraio, la campionessa Gabrella dopo aver vinto 260mila euro totali ha deciso di mollare il programma. Ecco perché. libero.it "È giusto che altri tentino la fortuna come l’ho tentata io". Sono le parole con cui la campionessa de L'Eredità, Gabriella dopo una doppia maxi-vincita di 260mila euro ha annunciato la volontà di ritirarsi lasciando Marco Liorni e il pubblico a bocca aperta. Liorn - facebook.com facebook