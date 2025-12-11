L' Eredità doppio passaggio | caos sui titoli di coda

A L'Eredità esplode la polemica su Claudio Villa e il "doppio passaggio" legato al suo nome tra le chiavi della Ghigliottina, il gioco finale del quiz show della fascia preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Lodovica supera Samuel ai 100 Secondi, sorta di "semifinale" del gioco, e arriva così a giocarsi il montepremi di 180mila euro. Dopo la scelta delle cinque parole indizio, con un solo errore alle spalle, la campionessa ha buone possibilità di aggiudicarsi i 90mila euro rimasti. "Roma", "Villa", "Mandare", "No!" e "Viva" sono infatti sufficienti per permetterle di dare una risposta convincente, " Re ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

