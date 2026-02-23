leone xiv e la diplomazia come arma per arrivare alla pace

Leone XIV ha ripetutamente invitato alla pace, dopo aver assistito a guerre e richieste ignorate. La sua decisione di usare la diplomazia come strumento principale nasce dalla volontà di fermare i conflitti che devastano le regioni circostanti. La sua voce si fa sentire chiaramente dall’Altare, chiedendo di mettere fine alle ostilità. La sua scelta di parlare pubblicamente rappresenta un tentativo concreto di influenzare le parti coinvolte.

Guerra, appelli, preghiere, inviti al cessate il fuoco rimasti spesso inascoltati. Eppure, Leone XIV torna ancora una volta a levare la voce dalla finestra del Palazzo apostolico, in occasione dell’Angelus del 22 febbraio: «Tacciano le armi. Cessino i bombardamenti e si rafforzi il dialogo per aprire la strada alla pace». Non è stanchezza rituale, ma la convinzione che, con l’arma (se così la si può chiamare) della diplomazia, la pace non sia un miraggio, ma qualcosa di possibile (e ovviamente di necessario). Leone XIV è diplomatico, non inerte. Chi accusa Leone di scarsa iniziativa commette un errore di prospettiva piuttosto grossolano. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leone XIV riesuma l’archeologia cristiana come strumento di ecumenismo e diplomazia culturaleIn occasione del centenario della fondazione, il Papa Leone XIV ha ricevuto docenti e studenti del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana nella Sala Clementina del Vaticano.

I sacerdoti non possono usare l’IA per scrivere le omelie. Lo ha detto Papa Leone XIVLa tentazione è forte, ma scrivere le omelie con l’IA impoverirebbe il racconto esperienziale del sacerdote nei confronti della sua parroccha. Strali anche sui sacerdoti che inseguono i like su TikTok ... dday.it

Leone XIV a Castro Pretorio: La Chiesa sia presidio di caritàPapa Leone XIV ha compiuto la sua seconda visita pastorale nelle parrocchie di Roma, recandosi alla Basilica del Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio ... interris.it

Papa Leone XIV: troppe risorse per le armi, poche per la sanità. Serve una nuova diplomazia della cura che unisca giustizia sociale e tutela ambientale. Segui il link per approfondire: x.com

